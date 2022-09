Faleceu o treinador de vários nadadores olímpicos Filipe Coelho

O treinador de natação Filipe Coelho, que orientou os olímpicos Simão Morgado, José Couto, Diana Gomes e Carlos Almeida, faleceu esta terça-feira, anunciou a federação.

"À família e amigos a direção da Federão Portuguesa de Natação apresenta as mais sentidas condolências", indica o organismo, no seu site, assumindo que a modalidade "está de luto".

Licenciado em Educação Física, Filipe Coelho "era um apaixonado pela natação", tendo sido atleta, treinador e dirigente, exercendo "funções de destaque nessas áreas" em clubes como Belenenses, Algés e Dafundo, ABV Estoris e CN Amadora.

Entre 2000 e 2012, treinou os olímpicos Simão Morgado, com quatro participações olímpicas, José Couto, Diana Gomes e Carlos Almeida.

Foi ainda diretor técnico nacional da federação, sendo que nos últimos oito anos treinava os escalões de formação do Belenenses, o clube do seu coração.

Os 'azuis' do Restelo informam que o velório decorre a partir das 18:00 de quarta-feira, nas capelas mortuárias do centro funerário de Cascais, em Alcabideche, sendo que o funeral será às 13h00 de quinta-feira, no mesmo local.