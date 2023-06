FC Porto vence Benfica e adia decisão de apuramento para a final de Hóquei em Patins

O FC Porto venceu, por 5-2, na receção ao Benfica, esta quinta-feira, no 4.º jogo da semifinal dos playoffs de Hóquei em Patins. As duas equipas estão empatadas em número de vitórias nesta fase e, por isso, o apuramento para a final joga-se este domingo, às 15h00, no reduto dos encarnados.



Os golos dos azuis e brancos foram apontados por Ezequiel Mena, Rafa, Gonçalo Alves, Telmo Pinto e Carlo Di Benedetto. Pablo Álvarez e Gonçalo Pinto marcaram a favor das águias.



O vencedor do encontro de domingo defronta o Sporting CP.

