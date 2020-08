Miguel Oliveira ganhou pela primeira vez um Grande Prémio em Moto GP e vê o nome ficar ainda mais célebre na história do desporto nacional. É o único português a ter alcançado este feito.



A histórica corrida aconteceu este domingo no GP Estíria, na Áustria, e os últimos momentos foram de cortar a respiração. O piloto da KTM Tech 3 subiu ao primeiro lugar só na última curva, após ultrapassar o australiano Jack Miller e o espanhol Pol Espargaró. A manobra até já lhe valeu a alcunha ‘Sr. Inteligência’ no estrangeiro.

A ‘Portuguesa’ ouviu-se bem alto no pódio, e o almadense não esqueceu o apoio de uma nação inteira. "Fizemos história para Portugal. Não podia estar mais feliz por tê-lo conseguido aqui em casa da Red Bull e da KTM. Quero agradecer às pessoas que acreditaram em mim. À minha família, à minha equipa e patrocinadores e aos portugueses. Somos os maiores", afirmou Miguel Oliveira, que tinha até este domingo um sexto lugar como melhor registo de sempre.

Foi também a primeira vez que a Tech 3 venceu um GP na prova rainha do motociclismo, o que torna o feito ainda mais especial. "Merecemos esta vitória por todas as batalhas que travámos desde o ano passado", enalteceu o piloto, de 25 anos, que no Grande Prémio da Áustria, há uma semana, tinha sido obrigado a desistir após uma colisão, precisamente com Pol Espargaró.

No final, Miguel Oliveira ainda recebeu da organização um BMW M4. O carro está avaliado aproximadamente em 120 mil euros e só será lançado ao público em 2021. "Pensei em voltar a Portugal com ele nas mãos, mas não vai acontecer. Tenho voo marcado. É um presente especial", brincou.



Perfil

Miguel Oliveira nasceu em Almada a 4 de janeiro de 1995 e cumpre a segunda temporada no Moto GP.



Começou na categoria de 125 cc, depois obteve seis vitórias em Moto 3 e três em Moto 2, tendo sido vice-campeão desta categoria em 2018. No ano passado, na prova rainha, ficou-se pelo 17º lugar.



Soma 150 corridas na carreira.