Francisco Cabral vence no Roland Garros e chega pela primeira vez à terceira ronda de pares de um Grand Slam

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do brasileiro Rafael Matos, apurou-se esta sexta-feira para a terceira ronda de pares de Roland Garros, com um triunfo em dois sets sobre o australiano Max Purcell e o norte-americano Ben Shelton.

A dupla luso brasileira impôs-se a Purcell, campeão em título de Wimbledon e 53.º jogador mundial de pares, e Shelton, que aos 20 anos é uma promessa de singulares, com os parciais de 6-3 e 6-0, em apenas uma hora e 10 minutos.

Esta é a primeira vez que o maior especialista nacional da variante e 57.º do ranking mundial atinge a terceira ronda de um Grand Slam, depois de no ano passado ter caído na segunda ronda de Wimbledon e Open dos Estados Unidos ao lado do amigo Nuno Borges.

Cabral e Matos, número um brasileiro e 39.º dessa hierarquia, iniciaram a sua parceria em meados de maio, após o português ter jogado ao lado de outros oito jogadores, incluindo Purcell, esta época.

O duo irá defrontar, na terceira ronda, os quartos cabeças de série do quadro de pares do 'major' parisiense, o norte-americano Austin Krajicek (5.º do ranking de duplas) e o croata Ivan Dodig (8.º).