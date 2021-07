Gilberto Duarte viaja no sábado para substituir Alexandre Cavalcanti nos Jogos Olímpicos Tóquio2020

O lateral Gilberto Duarte viaja no sábado para se juntar à seleção portuguesa de andebol nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, substituindo o lesionado Alexandre Cavalcanti, anunciou hoje a Federação de Andebol de Portugal (FAP).

O lateral esquerdo, de 31 anos, jogador dos franceses do Montpellier, vai render o companheiro do Nantes, que vai falhar a estreia lusa em modalidades coletivas de pavilhão em Jogos Olímpicos, devido a uma entorse na tíbio társica direita.

Cavalcanti vai enfrentar um período de cerca de três semanas de recuperação, depois de se ter lesionado no treino de terça-feira, tendo já falhando a vitória da seleção portuguesa frente à Argentina (31-28), num jogo particular disputado em Tóquio, na quarta-feira, o último de preparação antes do jogo com o Egito, no sábado.