Guarda-redes de andebol do FC Porto está estável mas mantém-se com prognóstico muito reservado

Alfredo Quintana está estável, mas o prognóstico do seu estado de saúde mantém-se muito reservado. O guardião de andebol do FC Porto e da Seleção permanece nos Cuidado Intensivos do Hospital de São João, onde se encontra internado e em coma induzido desde segunda-feira.O luso-cubano, recorde-se, sofreu uma paragem cardio-respiratória no treino matinal do FC Porto, tendo de ser imediatamente auxiliado com um desfibrilador e depois por uma viatura do INEM.As próximas horas serão decisivas para o guardião, que luta pela defesa da sua vida.