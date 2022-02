Nuno Moreira Faria, de 40 anos e guarda-redes de futsal no Grupo Cultural e Desportivo Silva Escura, na Maia, morreu depois de ter sentido uma indisposição durante um treino, na segunda-feira.O atleta foi transportado a unidade hospitalar, mas acabou por não resistir. "Acordámos com a triste notícia do falecimento do nosso guarda-redes", lamentou o Grupo Cultural e Desportivo Silva Escura.O funeral realiza-se esta quinta-feira.