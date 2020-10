Com a vitória no GP Portugal, realizado este domingo no Circuito Internacional do Algarve, em Portimão, Lewis Hamilton deixou para trás o alemão Michael Shumacher e tornou-se o mais vitorioso piloto da história da F1. O britânico da Mercedes tem agora 92 vitórias em grandes prémios, feito conseguido no dia em que juntou mais uma cruzinha (neste caso a 24ª) à lista de países onde cortou a linha de chegada em primeiro lugar. No final, falou de “um dia abençoado” e desfez-se em elogios aos membros da sua equipa.









Com este triunfo, Hamilton, de 35 anos, ficou praticamente com o título mundial nas mãos. Será uma questão de tempo. Faltam realizar cinco corridas e o britânico tem 256 pontos na classificação, enquanto o colega de equipa Valteri Bottas, que o segue na tabela geral do mundial, tem 179 pontos. Assim, Hamilton apresta-se para alcançar o seu sétimo título mundial e igualar o recordista Michael Schumacher, já retirado e vítima em 2013 de um grave acidente quando fazia esqui.

Na corrida de domingo, Valteri Bottas foi 2º e Max Verstappen (Red Bull) foi 3º.