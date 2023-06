O ciclista português João Silva (Kelly/Simoldes) venceu a Volta a Portugal do Futuro/3.º Grande Prémio CMTV, no domingo, ao chegar integrado no pelotão na quarta e última etapa da prova, em Águeda.





A etapa de 136,9 km foi disputada em circuito, entre Murtosa e Águeda, teve três metas volantes e três contagens de montanha de quarta categoria. A dois quilómetros do fim, quando já se antevia uma chegada ao sprint, Tiano Silva (Santa Maria da Feira) atacou e cortou a meta em primeiro. João Silva ganhou a corrida à frente de Vicente Naranjo e Daniel Jimenez.