A NBA está em choque com a morte precoce de Caleb Swanigan, aos 25 anos. De acordo com algumas notícias, o norte-americano, que jogou nos Trail Blazers e nos Kings, morreu de causas naturais.



Mas a curta vida de Swanigan foi dramática, com drogas, passagem por vários refúgios e um aumento brutal de peso, que chegou aos 220 kg.

