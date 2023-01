Jogador da NFL em estado crítico depois de colapsar durante jogo

Damar Hamlin, jogador dos Buffalo Bills, da NFL, está em estado crítico depois de ter colapsado, esta segunda-feira, em campo durante a partida frente aos Cincinnati Bengals.O norte-americano, de 24 anos, saiu muito mal tratado depois de uma disputa corpo a corpo com um dos adversários, Tee Higgins. Hamlin levou uma pancada forte no peito, altura em que ficou visivelmente abalado. Na tentativa de se levantar e de voltar a andar, acabou mesmo por colapsar e precisou de ser reanimado dentro de campo.Após cerca de 16 minutos e perante a apreensão dos restantes jogadores, assim como dos adeptos presentes no estádio, Hamlin foi transportado numa ambulância para o hospital.O encontro, refira-se, foi suspenso aos 21 minutos.