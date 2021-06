Jogador de futebol americano da NFL Carl Nassib faz história ao assumir-se abertamente gay durante carreira

Carl Nassib, jogador de futebol americano da NFL e titular do Las Vegas Raiders, fez história esta segunda-feira sem precisar de estar em campo.O defesa tornou-se o primeiro futebolista da NFL, uma das ligas de futebol mais conservadoras dos EUA, a assumir-se abertamente gay enquanto ainda está no ativo.Foi através das redes sociais que o jogador de Vegas fez a revelação: "Sou uma pessoa muito reservada, então não estou a fazer isto por atenção. Só acho que representatividade e visibilidade são muito importantes. Espero que um dia, vídeos como este não sejam mais necessários", começou por dizer."Quero aproveitar este breve momento para dizer que sou gay. Eu quero fazer isto [o anúncio público] há algum tempo e finalmente sinto-me confortável para tirar isto do meu peito. Eu realmente tenho a melhor vida, família e amigos que poderia pedir", escreveu.