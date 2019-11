Jogador de futsal Ricardinho anuncia saída do Inter Movistar

Ricardinho anunciou esta segunda-feira, através da sua conta de Instagram, a decisão de deixar os espanhóis do Inter Movistar no final da presente temporada.



Melhor jogador do Mundo nos últimos cinco anos (entre 2014 e 2018), o futsalista luso de 34 anos irá desta forma colocar um ponto final numa bem sucedida ligação de seis temporadas, período no qual conquistou cinco títulos de campeão nacionais, três Supertaças, três Taças de Espanha e ainda uma Taça do Rei. No plano internacional destacam-se as duas Champions conseguidas em 2016/17 e 2017/18.

Quanto ao futuro, Ricardinho nada anunciou, sabendo-se apenas que a sua saída irá suceder a custo zero, já que o seu vínculo atual com o Inter Movistar terminava precisamente no final da presente temporada.