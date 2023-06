O jogo entre o Sp. Braga e o Benfica, esta segunda-feira, para a Liga Placard de futsal, acabou com agressões entre os jogadores de ambas as equipas e os elementos do staff. As imagens das agressões não chegaram a passar na televisão, mas foram divulgadas na internet.Segundo o jornal Record, as agressões começaram com um festejo de Gonçalo Alves, team manager do Benfica, que acabou por ser expulso. Também Carlos Monteiro recebeu um cartão vermelho.