Lafay surpreende Van Aert para ganhar segunda etapa do Tour de França

O ciclista francês Victor Lafay (Cofidis) venceu este domingo em San Sebastián, após atacar nos derradeiros metros da segunda etapa da 110.ª Volta a França, que continua a ser liderada pelo britânico Adam Yates (UAE Emirates).

Lafay, de 27 anos, surpreendeu com um ataque já dentro do derradeiro quilómetro da ligação de 208,9 quilómetros entre Vitória e San Sebastián, para conquistar a sua primeira vitória no Tour, relegando o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma), grande favorito ao triunfo na jornada deste domingo, para a segunda posição e o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) para a terceira, com as mesmas 04:46.39 horas do vencedor.

Graças às bonificações somadas este domingo, Pogacar sobe ao segundo lugar da geral, a seis segundos do seu companheiro Adam Yates, a mesma diferença que o britânico da UAE Emirates tem para o seu irmão gémeo Simon (Jayco AlUla), agora terceiro.

Na segunda-feira, a 110.ª edição do Tour chega finalmente a França, com a terceira etapa a ligar Amorebieta-Etxano, ainda no País Basco espanhol, a Bayonne, num total de 193,5 quilómetros.