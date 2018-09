Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o ex-ciclista Alves Barbosa, vencedor da Volta a Portugal por três vezes

Foi o primeiro português a ficar colocado nos dez primeiros da Volta à França.

13:10

O antigo ciclista Alves Barbosa, o primeiro corredor a vencer por três vezes a Volta a Portugal em bicicleta, morreu este sábado na Figueira da Foz aos 86 anos.



O antigo ciclista, que ao longo da carreira apenas representou o Sangalhos, venceu as edições de 1951, 1956 e 1958 da Volta a Portugal e terminou no 10.º lugar a Volta a França de 1956.



Alves Barbosa morreu no Hospital distrital da Figueira da Foz, onde estava internado, devido a problemas respiratórios e cardíacos "que se complicaram", disse à Lusa o antigo presidente da autarquia de Montemor-o-Velho Luís Leal, sobrinho de Alves Barbosa.



O funeral de Alves Barbosa está marcado para as 17h00 de domingo em Montemor-o-Velho.



Federação de ciclismo profundamente consternada

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) assumiu-se este sábado "profundamente consternada" com a morte de Alves Barbosa, aos 86 anos, enaltecendo-o como "uma das maiores figuras da história" da modalidade no país.



"Alves Barbosa é uma das maiores figuras da história do ciclismo português, tendo granjeado prestígio enquanto corredor -- um dos melhores de sempre -, mas também como treinador e como dirigente", lê-se no comunicado da FPC.



O antigo ciclista, que ao longo da carreira apenas representou o Sangalhos, venceu as edições de 1951, 1956 e 1958 da Volta a Portugal e terminou no 10.º lugar a Volta a França de 1956, então ao serviço da seleção do Luxemburgo.



"Lamento imenso esta perda e tenho pena que não esteja vivo para acompanhar a celebração dos 120 anos da FPC, que acontecerá ao longo do próximo ano. Alves Barbosa foi uma das maiores referências do ciclismo português e uma pessoa admirável", afirmou o presidente federativo, Delmino Pereira, citado no mesmo comunicado.



Artur Lopes, antigo presidente da FPC e atual líder da Mesa da Assembleia Geral do organismo, também recordou Alves Barbosa, equiparando-o a Joaquim Agostinho.



"Recordo-me, de quando era miúdo, ir ver o Circuito da Malveira com o meu pai e de olhar para o Alves Barbosa como se fosse um Deus. Ele tinha um nível de popularidade que, se calhar, nem o Agostinho conseguiu. Tenho pelo Alves Barbosa um imenso respeito e é o sentimento que todos lhe devemos", referiu Artur Lopes.



Alves Barbosa nasceu em Vila Verde, Figueira da Foz, em 1931, e morreu este sábado no Hospital distrital da Figueira da Foz, onde estava internado, devido a problemas respiratórios e cardíacos.