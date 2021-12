Morreu o jogador espanhol de râguebi Kawa Leauma após "acidente fortuito" durante jogo

O jogador espanhol de râguebi Kawa Leauma morreu esta terça-feira, num hospital em Amesterdão, onde estava internado na sequência de um "acidente fortuito" após o jogo entre Espanha e os Países Baixos, informou a federação espanhola.

"Lamentamos comunicar o falecimento na passada noite de Kawa Leauma, jogador do AMPO Ordizia e do XV de León, que no sábado sofreu um acidente fortuito depois da partida de Espanha contra os Países Baixos, em Amesterdão", lê-se no comunicado da Federação Espanhola de Râguebi (FER).

Aos 32 anos, o segundo linha de origem samoana, mas nascido em Auckland, na Nova Zelândia, integrou a comitiva da seleção, mas não chegou a jogar no encontro em que a Espanha derrotou os Países Baixos por 52-7, depois de se ter estreado frente à Itália, em outubro.

Na segunda-feira, a FER deu conta de que Leauma tinha sofrido um traumatismo cranioencefálico severo, negando que o mesmo tivesse decorrido de uma queda "num centro comercial" ou de um telhado.