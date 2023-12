Nadal admite que esta pode ser a última temporada da carreira

O tenista espanhol Rafael Nadal está de regresso aos courts no torneio de Brisbane, na Austrália, quase um ano depois do último jogo, com o antigo número um mundial a admitir que pode ser a última época.

Nadal, vencedor de 22 Grand Slams na carreira, voltou este domingo à competição quase um ano depois do seu último jogo, no Open da Austrália de 2023, onde sofreu uma lesão na perna esquerda, jogando ao lado do seu treinador Marc Lopez numa partida de pares em Brisbane.

Nadal e Lopez foram derrotados pelos australianos Jordan Thompson e Max Purcell, por duplo 6-4, com o espanhol a preparar agora o regresso em singulares, em que vai ter como adversário em Brisbane o austríaco Dominic Thiem

"O problema de dizer que esta vai ser a minha última época é que não posso prever a 100 por cento o que vai acontecer no futuro. É por isso que digo provavelmente. Obviamente, há uma grande percentagem de que esta vai ser a minha última época a jogar aqui na Austrália. Mas se eu estiver aqui no próximo ano, não me digam: 'Disseste que (esta vai ser) a tua última época', porque eu não disse isso", afirmou Nadal.

Nadal, de 37 anos, explicou que não pode prever como vai estar no futuro e lembrou o complicado processo para voltar a jogar.

"Não posso prever se o meu corpo me vai permitir desfrutar do ténis tanto quanto desfrutei nos últimos vinte anos. Não sei se o meu corpo me vai permitir ser competitivo. Não no sentido de ganhar grandes eventos, mas no sentido de me fazer feliz, de me sentir competitivo, de ir para o campo e sentir que posso competir com qualquer pessoa", explicou.