Nadal derrota Yannick Hanfmann e está terceira ronda do Open da Austrália

O tenista espanhol Rafael Nadal, número cinco do mundo, derrotou esta quarta-feira o alemão Yannick Hanfmann, 126 do 'ranking' ATP, por 6-2, 6-3 e 6-4 na segunda ronda do Open da Austrália.

O próximo adversário de Nadal vai sair do confronto entre o russa Karen Khachanov e o francês Benjamin Bonzi.

O espanhol tem um registo positivo contra o russo (7-0). No caso do francês, seria a primeira partida entre ambos.

O 20 vezes campeão de torneios de Grand Slam advertiu no início da competição que as expetativas eram menores este ano após o seu longo período de inatividade, mas também admitiu que "neste tipo de torneio nunca se sabe" e que "as coisas mudam".

Nadal chegou à terceira ronda do Open da Austrália pela 16.ª vez.