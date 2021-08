Nelson Évora lesionado falha final do triplo salto

Nelson Évora, um dos quatro portugueses que já ganharam ouro olímpico (os outros três são Carlos Lopes, Rosa Mota e Fernanda Ribeiro), despediu-se do seu trajeto na competição de forma inglória. O campeão olímpico em Pequim 2008, na prova de triplo salto, lesionou-se na sua primeira tentativa, em Tóquio, e não foi além da marca de 15,39 metros (fez depois dois nulos), falhando a qualificação para a final, reservada para quem saltou pelo menos 17,05 metros ou para os 12 melhores."Não esperava que fosse saltar a virilha no primeiro ensaio. Nem tive tempo de saltar. Saio triste, mas de cabeça erguida", disse o atleta de 37 anos em declarações prestadas ainda em pleno estádio olímpico."Tentei saltar pelos portugueses. Muita gente esteve a acompanhar-me. Aguentei as dores. Tentei, na vida temos de lutar até ao fim. Tentei até ao fim, infelizmente o corpo não permitiu. Estou cheio de dores", acrescentou Nélson Évora, que foi operado há cerca de três meses ao menisco do joelho esquerdo. E explicou depois das lágrimas vertidas: "Foi a dor de dececionar quem me acompanha. Por isso chorei [e começou de novo a chorar]. Queria fazê-lo bem, não pude. Lamento muito."Évora garantiu ter sido esta a sua última participação olímpica (quatro presenças). Mas mantém a carreira em aberto.No apuramento do triplo salto estiveram ainda Pedro Pichardo (qualificado com o melhor salto, ver peça anexa) e Tiago Pereira (eliminado, com 16,71 metros e o 16º lugar).Nelson Évora foi muito saudado na despedida por outros adversários. Mas deixou evidente a rivalidade com Pichardo. "Se ele me cumprimentava se estivesse na pista? Acho que não. Não sei porquê, não por mim, mas não teria de ser eu a abraçá-lo. O Pichardo há de aprender com a vida. Espero que tudo lhe corra muito bem."Pedro Pichardo, atleta português nascido em Cuba, qualificou-se com facilidade. Fez o melhor salto da qualificação (17,71 metros) e é candidato ao ouro. "Parece fácil fazer esta marca, mas são muitos anos de trabalho", disse. A final tem lugar na próxima madrugada (03h00).Portugal pode fazer história nestes Jogos Olímpicos, o que acontece se conseguir uma quarta medalha. O pódio de Fernando Pimenta igualou os máximos (três medalhas) atingidos em Los Angeles 1984 (um ouro e dois bronzes) e Atenas 2004 (duas pratas e um bronze). A competição a decorrer no Japão termina no próximo domingo.