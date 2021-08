Nelson Évora falha final do triplo salto na despedida dos Jogos Olímpicos

O português Nelson Évora ficou-se esta terça-feira pela qualificação para a final do final do triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, com 15,39 metros, na despedida competitiva do campeão em Pequim2008.

Aos 37 anos, e três meses depois de ter sido operado ao joelho esquerdo, Nelson Évora não foi além de 15,39 e dois saltos nulos, falhando a qualificação para a final, reservada para quem saltar pelo menos 17,05 metros ou para os 12 melhores.

Nelson Évora chegou aos seus quartos Jogos Olímpicos, depois do ouro em Pequim2008, do sexto lugar no Rio2016 e do 40.º posto em Atenas2004, tendo 15,93 metros como melhor marca do ano.