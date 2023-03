"Nem parece que sou atleta do clube": Pichardo queixa-se de falta de apoio do Benfica

Pedro Pichardo utilizou a sua conta pessoal na rede social Facebook para, em comentário a um publicação de um ex-funcionário das águias, deixar críticas à falta de apoio do Benfica em toda a recente polémica a envolver Nelson Évora."Triste a verdade nem parece que sou atleta do Clube ou que o problema começou pelo Clube e o moço... Se ainda tivesse relações de amizade com aquela pessoa de certeza que a página do SLB Atletismo e não só, até a página pessoal estivesse cheias de publicações e comentários mas como já não há relações.... O tal silêncio. Nunca serão profissionais, tudo é interesse pessoal", acusou o triplista.Na sua partilha, o autor da publicação falava num "silêncio ensurdecedor da Coordenação do Atletismo do SLB no apoio a Pedro Pichardo Peralta". E foi mais longe. "Isto é só para profissionais, é que por ali agora é só gente amadora. Todos juntos naquela secção não valem um tostão furado". Palavras com as quais, ao que parece, Pichardo concorda.procurou recolher uma reação de Ana Oliveira, mas a responsável do atletismo do Benfica não fez qualquer comentário, por entender que não havia nada a comentar.Note-se que esta é já a segunda vez no espaço de poucos dias em que Pichardo expressa, de forma pública, nas redes sociais, algum mal-estar no seio da estrutura do atletismo do Benfica. A primeira tinha sido aquando da saída de Tsanko Arnaudov do clube. "Não percebo como um atleta como tu se encontra hoje nessa situação... depois de todos os teus resultados, disponibilidade para apoiar e dar força à equipa, com boas relações profissionais e pessoais no clube. Como é possível isto acontecer só porque queres evoluir enquanto atleta e treinar com alguém que achas que podes atingir o topo. Desejo-te o melhor CAPITÃO", escreveu o campeão olímpico nessa partilha do lançador do peso.