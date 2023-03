"Não vai ter problemas com o Pedro, vai é ter problemas comigo": Pai de Pichardo reage a polémica com Nélson Évora

O pai de Pedro Pablo Pichardo, Jorge Pichardo, comentou esta segunda-feira a polémica que envolve o filho e Nélson Évora, que estalou depois do atleta do Barcelona ter dito que o campeão europeu de triplo salto tinha sido comprado por Portugal para ter resultados a "curto prazo".Em entrevista à SIC Notícias, o treinador deixou garantias caso surjam novos ataques. "Não vai ter problemas com o Pedro, vai é ter problemas comigo", assegurou.Jorge Pichardo recordou ainda a chegada ao país e a relação que mantinham com Nélson Évora. "Quando chegámos a Portugal ele falava connosco. Ele treinava... deram a nacionalidade ao Pedro, ele falava connosco, dava-se connosco. De um dia para o outro, parece ter sido um problema terem dado a nacionalidade ao Pedro... pelo menos eu e o meu filho, é como não o conhecesse".Jorge Pichardo desvaloriza as declarações de Nélson Évora e considera-as "pirraça e palhaçada". "Dizem que o Nélson ataca, faz bullying... Não sabem o que é fazer bullying. E nós não entendemos isso. O que fazem aqui, falar e criticar... é bullying? ... Isso não nos preocupa", referiu."Mas parece que, como quando o fez pela primeira vez, não levou resposta, parece que pensa que pode continuar a fazê-lo. Era altura de o Pedro responder para que fiquem a saber que o Pedro é bom tanto na pista como fora dela. Percebe? Para que não haja enganos. É a única coisa que temos. E por isso estou a dizer tudo isto", frisou.