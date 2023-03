Pichardo responde a Nélson Évora: "Sou melhor que tu... Aceita"

Pedro Pablo Pichardo respondeu este domingo às declarações de Nélson Évora, à rádio Observador. O atleta do Benfica considera que o saltador do Barcelona, de 38 anos, tem "problemas"."What the fuck bro ['Mas que raio, irmão']. Quando dizes que fui comprado estás a faltar-me ao respeito. Não sou uma prostituta nem sou como tu que saíste mal do clube porque te ofereceram mais. Não sei quais os problemas que tens na cabeça ou se tens problemas com alguém no Benfica mas não deves misturar-me nessas coisas falando de mim. Mas deixa-me explicar-te algumas coisas e também aos que te apoiam. Saí de Cuba pelos problemas que já toda a gente sabe. Estava na Suécia e o Benfica fez-me uma proposta como fizeram-me outros clubes de outros países. Cheguei a Portugal sem saber nada dos teus problemas. Simplesmente estava focado na minha carreira", escreveu o recém-sagrado campeão da Europa através da conta pessoal de Instagram.Pichardo tem como melhor marca 18,08 metros, ainda como cubano, em 2015. Esta disputa de marcas foi reacesa nas redes sociais. "Até porque já era o 'campeão' mas nunca me tinhas ganho, na tua carreira só ganhaste 2 vezes e a tua melhor marca é 17,74 metros e eu salto mais do que isso de leggings compridas e chapéu. Nunca foste a minha referência como atleta nem como pessoa. Ficas a falar de Tóquio. Ok... Quando saíste lesionado eu já não estava na pista porque fiz a qualificação logo no primeiro ensaio. Então, como queres que eu fale contigo? Passar 11 anos para teres um documento português não te faz mais português do que ninguém, ou seja, do que eu, que tive em pouco tempo. Afinal, adquirimos os dois nacionalidade portuguesa o que quer dizer que não nascemos cá. Dizes não ter nada contra mim mas o teu colega agora espanhol também teve documentos rápidos e foste um dos primeiros a dar-lhe os parabéns. Sempre que tens uma oportunidades falar do Pichardo. Sê homem e fala diretamente para a pessoa e ou para o clube com o qual tens os problemas. Pára de falar de mim que já pareces uma menina quando gosta de um rapaz. És bonito mas não sou gay. Sempre fiquei no meu cantinho, mas chega de humildade e de ficar calado. Podes ter a tua história e és o Nélson Évora como disseste mas eu também tenho a minha e sou o Pichardo. Quando fores vencedor da Diamond League, saltares 18 metros e tiveres os meus títulos em um ano então falamos de campeões. 'Mó Cota', sou melhor do que tu... aceita. Tu sabes"", garantiu Pichardo, de 29 anos, pelas redes sociais.