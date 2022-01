Novak Djokovic vai ser mesmo deportado da Austrália após perder recurso em tribunal

O tenista sérvio Novak Djokovic perdeu o recurso que interpôs para evitar o cancelamento do visto pela segunda vez e vai ser mesmo deportado da Austrália.O Tribunal Federal australiano indeferiu este domingo o recurso do atleta contra uma ordem de deportação, que implica uma proibição de entrar durante três anos no país.Três juízes do Tribunal Federal confirmaram uma decisão tomada na sexta-feira pelo ministro da Imigração de cancelar o visto do sérvio, de 34 anos, por motivos de interesse público.

A decisão significa provavelmente que Djokovic, que não está vacinado contra a covid-19, vai permanecer detido em Melbourne até ser deportado.

O atleta tinha jogo marcado para esta segunda-feira no Open da Austrália.