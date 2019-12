As autoridades da cidade de Saporo, no norte do Japão, estimam que o custo de reparação das estradas para receber as competições de marcha e as maratonas dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 rondará os seis milhões de euros.

A conclusão foi tornada pública numa reunião da assembleia municipal, em que foi proposto um acréscimo de 700 milhões de ienes no orçamento (cerca de 5,8 milhões de euros) para a obra no Parque Odori, onde terão lugar as provas.

As provas de marcha estão programadas para 06 e 07 de agosto, e as maratonas nos dias seguintes, em 08 e 09.

As autoridades de Sapporo pretendem começar os trabalhos de reparação das estradas em março, de forma a que o local esteja pronto a tempo da inspeção da World Athletics, que deverá acontecer em junho.

A mudança da maratona e da marcha atlética para Sapporo, cidade a 800 quilómetros de Tóquio, foi aprovada pelo Comité Olímpico Internacional em novembro, devido às preocupações em relação às altas temperaturas na capital japonesa no verão.