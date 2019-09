Pablo Pichardo falha medalha na final do triplo salto do Mundial de atletismo

a medalha por Portugal na modalidade

que estão a decorrer em Doha

. Atleta conseguiu a marca de 17,62 metros.Pichardo, que ambicionava o pódio, acabou por ficar pela primeira vez na sua carreira arredado do pódio, depois de ter sido vice-campeão em 2013 e 2015, ainda como atleta cubano.Em segundo lugar ficou outro norte-americano, Will Claye, com 17,74, enquanto a surpresa foi o bronze de Hughes Fabrice Zango, do Burkina Faso, novo recordista africano com 17,66.