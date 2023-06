Piloto espanhol morre em acidente durante perigosa corrida de motociclismo na Ilha de Man

Desde a criação do troféu, em 1907, já morreram 267 pilotos.

O piloto espanhol Raül Torras Martínez, de 46 anos, morreu esta terça-feira após um acidente durante a terceira prova do Troféu Turístico da Ilha de Man, uma perigosa corrida de motociclismo que se realiza nas ruas daquela ilha no mar da Irlanda."É com grande tristeza que os organizadores da Isle of Man TT Races podem confirmar que Raül Torras Martínez, 46 anos, de Sant Hilari Sacalm, Espanha, morreu num acidente durante a primeira Supertwin Race da Isle of Man TT Races 2023", partilharam os organizadores, segundo o El País.