Pinto da Costa dá força a Alarcón na Volta a Portugal

Presidente do FC Porto esteve em Barcelos antes da corrida de ciclismo.

Por Ricardo Miguel Costa | 12:12

Raúl Alarcón mantém a liderança da Volta a Portugal após terminar a oitava etapa, realizada esta sexta-feira, em sexto lugar. A tirada foi ganha ao sprint por Vicente de Mateos (Aviludo-Louletano).



O ciclista da W52-FC Porto foi elogiado por Jorge Nuno Pinto da Costa, que esteve presente em Barcelos, antes do início da etapa que terminou em Braga. O presidente do FC Porto mostrou-se confiante na vitória do espanhol na competição. "Por aquilo que tem acontecido, estou com esperança que o Raúl Alarcón venha a ser o vencedor. Sinto-me tranquilo porque ele tem respondido bem aos ataques, dando uma demonstração de classe e de força" .



O camisola amarela segurou a vantagem de 52 segundos sobre Jóni Brandão (Sporting-Tavira), segundo classificado da Volta a Portugal, que termina este domingo.



Este sábado decorre a nona etapa, que vai ligar Felgueiras ao alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto, num percurso de 155,2 quilómetros.



"Era a minha esperança"

"Vencer a etapa era a minha esperança e a esperança de toda a equipa hoje. Queríamos tentar recuperar algum tempo, o que não foi possível, mas recompensei a equipa com um triunfo. Temos de dar tudo até ao último dia", disse o espanhol Vicente de Mateos, vencedor da etapa desta sexta-feira.



"Levaram-me até à meta"

"Na parte final consegui ir com os três da frente da geral. Olhei para trás, tinha perto dois colegas e levaram-me até à meta. Vamos ver o que vão fazer os rivais." disse o camisola amarela da Volta a Portugal, Raúl Alarcón (W52-FC Porto), no final da tirada que terminou em Braga.