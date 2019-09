Portugal apurado para a fase final do Europeu de sub-17 de hóquei em patins

A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-17 garantiu esta terça-feira a terceira vitória no Europeu2019 da categoria com um triunfo por 4-2 sobre a França, no Pavilhão Gimnodesportivo da Física de Torres Vedras.Com este resultado, Portugal garantiu já o apuramento para a fase final da prova, bem como a Suíça, que venceu a Alemanha por 9-2.No outro jogo do grupo B, a Itália assumiu o primeiro lugar do grupo e consequente passagem à fase seguinte da prova, depois de vencer a Inglaterra, por 6-3.Na quarta-feira, os italianos defrontam a Espanha, campeã europeia em título. Os espanhóis, por sua vez, jogam duas vezes, sendo que no outro encontro enfrentam Israel.Na jornada desta terça-feira, os israelitas, últimos do grupo, sem vitórias, foram derrotados pela seleção de Andorra por 9-4.Os dois primeiros classificados de cada um dos dois grupos avançam para uma fase final, em que jogam um minicampeonato a quatro, entre 05 e 07 de setembro, e que determinará o campeão europeu.