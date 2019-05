Portugal vence Islândia e avança para os quartos de final do Europeu de sub-17

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 venceu esta sexta-feira a Islândia por 4-2, na terceira jornada do grupo C do Campeonato da Europa, e assegurou a passagem aos quartos de final da prova.

Em Longford, o conjunto orientado por Emílio Peixe, que tinha perdido na primeira jornada com a Hungria e vencido na segunda a Rússia, precisava de vencer para marcar presença na fase seguinte, enquanto ao conjunto islandês bastava o empate.

A equipa lusa adiantou-se aos 32 minutos, por Bruno Tavares, a Islândia ainda igualou, através de Johannesson, aos 37, Fábio Silva recolocou Portugal na frente, aos 46, para Ellertsson, aos 71, dar nova esperança aos islandeses. Paulo Bernardo, aos 76, e Filipe Cruz, aos 84, anotaram os golos que permitiram o apuramento de Portugal para a fase seguinte.