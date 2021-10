Portugal bate a campeã Argentina e é o novo campeão do mundo de Futsal pela 1.ª vez

Portugal bateu a Argentina este domingo, na final do Mundial de futsal: o atual campeão da Europa torna-se assim também o novo campeão do mundo. Depois de alcançar uma inédita final de um Campeonato do Mundo, a equipa das Quinas fez ainda mais história e venceu a competição pela primeira vez na sua história.



Pany Varela fez o primeiro golo e pôs a equipa lusa em vantagem aos 14 minutos, dando ânimo a um desfecho histórico para Portugal.



Na segunda parte, aos 28 minutos, bis de Pany Varela aumentou a vantagem de Portugal. A Argentina não tardou a responder e fez o 2-1 instantes depois.



O resultado viria a manter-se com a festa feita a vermelho e verde nas bancadas a rigor do novo campeão do mundo de futsal, perante uma Argentina derrotada.



A partida teve lugar na Arena de Kaunas, na Lituânia, com arbitragem de Nurdin Bukuev, do Quisguistão, e de Mohamed Hassan, do Egito.