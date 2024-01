Portugal empata no Europeu de andebol e adia apuramento para o pré-olímpico

Portugal empatou esta terça-feira com os Países Baixos (33-33), na quarta e última jornada do Grupo II da ronda principal do Europeu de andebol, adiando a decisão do apuramento para o torneio pré-olímpico.

A seleção portuguesa, que perdia por 17-15 ao intervalo, ocupa neste momento o terceiro lugar da 'poule', com cinco pontos, mais um do que a Eslovénia, que joga ainda esta terça-feira com a já apurada Dinamarca.

Para ficar em terceiro lugar e assegurar o lugar no torneio de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris2024, Portugal precisa que a Dinamarca empate, pelo menos, com a Eslovénia.