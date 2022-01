A seleção portuguesa de futsal, campeã europeia e mundial da modalidade, iniciou do melhor modo a defesa do primeiro destes dois títulos, ao vencer a Sérvia por 4-2.









No jogo de abertura do Campeonato Europeu, que decorre nos Países Baixos, Portugal esteve a perder por 2-0. Mas conseguiu dar a voltar ao resultado.

Jorge Braz, selecionador nacional, fez jogar de início André Sousa (guarda-redes), João matos, Bruno Coelho, Pany Varela e Erick Mendonça. Aos dois minutos a Sérvia inaugurou o marcador de penálti e aos sete ampliou para 2-0. Era tempo de apelar à experiência dos jogadores lusos, que reduziram a diferença para 2-1 por Pauleta, aos 11 minutos. O empate chegou ainda antes do intervalo (18 minutos), por Pany Varela.





Na segunda metade, a superioridade de Portugal ficou vincada com os golos de Afonso Jesus (26 minutos) e Tomás Paçó (segundos depois). Portugal volta a jogar no domingo (16h30), com os Países Baixos.