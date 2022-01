Portugal vence a Sérvia na estreia no Europeu2022 de futsal

A seleção portuguesa de futsal estreou-se esta quarta-feira com uma vitória frente à Sérvia, por 4-2, no jogo de abertura do Europeu2022, a contar para o Grupo A, que se disputou em Amesterdão, nos Países Baixos.

A equipa lusa, atual campeã europeia e mundial, entrou mal na partida e sofreu dois golos apontados por Marko Prsic, aos dois minutos, de grande penalidade, e aos sete, mas chegou ao empate ainda na primeira parte, com tentos de Pauleta (11) e Pany Varela (19).

Na segunda parte, Afonso Jesus (26 minutos) deu a primeira vantagem a Portugal, e Tomás Paçó (27) fixou o resultado final.

Com este resultado, Portugal somou os primeiros três pontos na competição, enquanto a Sérvia está em branco. Ainda esta quarta-feira, os Países Baixos, próximos adversários da seleção portuguesa, vão defrontar a Ucrânia, encerrando a primeira jornada do grupo.