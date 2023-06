Quedas em ravinas e atropelamentos: os principais acidentes mortais em provas de ciclismo

Principais acidentes mortais de corredores durante provas de ciclismo:

1935: O espanhol Armando Cepeda sofre uma queda mortal numa ravina a caminho de Bourg-d'Oisans numa etapa da Volta a França.

1937: André Raynaud, francês, campeão do mundo de meio-fundo, morre durante uma corrida em Antuérpia.

1950: O francês Camille Danguillaume é atropelado por uma mota perto do final do Campeonato de França, em Montlhéry.

1951: O italiano Serse Coppi, irmão de Fausto Coppi, cai a um quilómetro do final da Volta a Piemonte. Ainda termina a corrida, mas morre na noite seguinte.

1956: Campeão do Mundo de estrada, o belga Stan Ockers morre na pista de Antuérpia.

1967: O britânico Tom Simpson, ex-campeão mundial de estrada, é vítima de paragem cardíaca na subida do Monte Ventoux, em etapa da Volta a França.

1969: O francês José Samyn choca com um vendedor de programas durante uma quermesse em Zingem, na Bélgica.

1970: Campeão do mundo em título, o belga Jean-Pierre Monsere não resiste ao embate frontal com um automóvel no Grande Prémio de Rétié.

1972: O espanhol Manuel Galera perda a vida numa queda durante uma etapa da Volta à Andaluzia.

1976: Uma queda na primeira etapa da Volta a Itália foi fatal para o espanhol Juan Manuel Santisteban.

1984: O português Joaquim Agostinho atropela um cão e cai perto do final de uma etapa da Volta ao Algarve. Terminou a etapa e morreu 10 dias mais tarde, em Lisboa.

1986: Vítima de uma queda na primeira etapa da Volta a Itália, Emilio Ravasio morre duas semanas depois.

1987: O espanhol Vicente Mata é atropelado mortalmente por um carro durante o Troféu Luis Puig, em Espanha. O belga Michel Goffin entra em coma após uma queda no Tour de Haut-Var e morre seis dias mais tarde.

1988: O holandês Connie Meijer sofre um colapso durante um critério na Holanda.

1995: Campeão olímpico em título, o italiano Fabio Casartelli cai na descida de Portet d'Aspet, na 15.ª etapa da Volta a França, morrendo algumas horas depois.

1999: O espanhol Manuel Sanroma sofre uma queda mortal na ponta final da segunda etapa da Volta à Catalunha.

2003: O cazaque Andrei Kivilev cai na segunda etapa da Paris-Nice e morre na manhã seguinte.

2005: O italiano Alessio Galletti sucumbe a uma paragem cardio-respiratória durante a Subida ao Naranco, em Espanha.

2008: O português Bruno Neves sofre uma queda violenta durante a Clássica de Amarante. A autópsia viria a revelar uma paragem cardíaca.

2011: O belga Wouter Weylandt cai na descida do Passo del Bocco, a 25 quilómetros da chegada da terceira etapa da Volta a Itália.

2016: O belga Antoine Demoitié cai durante a Gent-Wevelgem, acabando por ser atropelado por uma moto da organização.

2016: O iraniano Bahman Golbarnezhad sofreu uma lesão na cabeça após uma queda nos Jogos Paralímpicos Rio2016, acabando por sofrer uma paragem cardíaca a caminho do hospital.

2018: O belga Michael Goolaerts sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o Paris-Roubaix.

2019: O belga Bjorg Lambrecht sofreu um acidente na terceira etapa da Volta à Polónia, acabando por morrer durante a operação.

2023: O suíço suíço Gino Mäder sofre uma queda na quinta etapa da Volta à Suíça e acaba por morrer na manhã seguinte no hospital.