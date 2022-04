Reino Unido proíbe atletas transgénero de competir em eventos nacionais

com todas as mulheres ciclistas".O anúncio chega depois de Boris Johnson dizer, esta quarta-feira, aos jornalistas, que "homens biológicos não devem competir em eventos desportivos femininos". Apesar de a intervenção do primeiro-ministro britânico ter sido elogiada pela ex-nadadora olímpica Sharron Davies e pela ciclista Nicole Cooke, foi muito criticada nas redes sociais.A política que permitia a participação destes atletas nas várias provas de ciclismo a nível nacional tinha sido atualizada em janeiro deste ano para permitir a participação da atleta na categoria feminina, no entanto, foi agora suspensa indefinidamente e aguarda uma revisão completa a começar já nas próximas semanas. "Como organização, continuamos comprometidos em garantir que pessoas transgénero e não-binárias sejam bem-vindas, apoiadas e celebradas na comunidade do ciclismo, e a inclusão desses grupos em atividades não competitivas permanece inalterada pela suspensão", afirma a British Cycling numa declaração enviada ao Daily Mail.