Saiba quanto vale a herança milionária da lenda da NBA Kobe Bryant

Kobe Bryant deixou aos seus herdeiros uma fortuna estimada pela Forbes em 550 milhões de euros. O antigo jogador dos Lakers, que morreu no passado dia 26 de janeiro num acidente de helicóptero, em Los Angeles, que vitimou também a sua filha Gianna, de 13 anos, e mais sete pessoas, tinha um grande património, proveniente não só da sua prodigiosa carreira na NBA, mas também dos contratos de patrocínio e investimentos que foi realizando ao longo da vida.Kobe chegou a ter 20 contratos de patrocínio com diferentes marcas (McDonalds, Mercedes, Coca-Cola...), sendo que o mais rentável era o da Nike. O ex-jogador, que chegou a ganhar 56 milhões de euros numa temporada, entre o salário dos Lakers e os patrocínios, assinou um acordo com a marca norte-americana de equipamentos desportivos em 2003, recebendo 37 milhões de euros por época nos primeiros quatro anos.Mas Kobe Bryant também soube investir. Fundou a Bryant Stibel & Co, que financiou a empresa de videojogos Epic Games, criadora do popular Fortnite. Tinha também investido milhões na produção e na comercialização da bebida energética BodyArmor e em pequenas e médias empresas como a Art of Sport e a HouseCanary.Depois da sua retirada manteve a relação com a Nike e assinou contratos com empresas como Alibaba ou a Mercedes.A fortuna de 550 milhões de euros será herdada pela família, a mulher, Vanessa, e as filhas Natalia, Bianka e Carpi, esta última de apenas 8 meses.