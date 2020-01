Kobe Bryant: Conheça a estrela da NBA que fez história no mundo do desporto

Kobe Bryant, um dos maiores marcadores da história da NBA - a principal liga de basquetebol profissional da América do Norte -, morreu este domingo vítima de um desastre de helicóptero em Calabasas.



Bryant passou toda a sua carreira - 20 temporadas inteiras - no Los Angeles Lakers. Durante esse período conquistou cinco campeonatos de NBA. Poucas horas antes do acidente, Bryant felicitou LeBron James por ter conseguido superá-lo nos melhores marcadores de sempre - Kobe era o terceiro melhor marcador e foi destronado por James ao que marcou 29 pontos na derrota dos Los Angeles Lakers frente aos Philadelphia 76ers.





Bryant era casado com Vanessa Bryant e tem quatro filhas: Bianka, Gianna, Natalia e Capri, tendo o filha mais novo sete meses.



Kobe Bryant é considerado um dos maiores jogadores da NBA de todos os tempos. A sua carreira estendeu-se ao longo de 20 anos, e jogou sempre nos Lakers. Em 2008, foi considerado o MVP (Most Valuable Player), ou melhor jogador da fase regular da NBA.



Era a sua 12.ª época como profissional, e registou médias de 28,3 pontos, 5,4 assistências e 6,3 ressaltos, contribuindo decisivamente para que a sua equipa fosse a melhor da Conferência Oeste, com 57 vitórias e 25 derrotas.







Integrou várias vezes as equipas compostas pelos melhores jogadores da NBA, e foi campeão da Liga cinco vezes (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) sempre pelos Lakers. Os Lakers retiraram ambas as camisolas de Kobe da equipa: os números 8 e 24.



Em 2008, Kobe Bryant recebeu um Óscar pela curta-metragem Dear Basketball.