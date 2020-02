Shakira e Jennifer Lopez animaram intervalo do Super Bowl. Veja as imagens

#SuperBowl

Emocionante momento en el Hard Rock Stadium de Miami: @49ers y @Chiefs se han plantado en la línea de 24 yardas para homenajear a Kobe Bryant y su hija Gianna pic.twitter.com/EloxxOmtdZ — MARCA (@marca) February 2, 2020

O resultado ao intervalo era de 10-10, empate entre os San Francisco 49ers e os Kansas City Chiefs, mas o Super Bowl também é feito de espetáculo - musical - e Shakira e Jennifer Lopez animaram o intervalo de um dos maiores eventos do mundo do desporto.Antes do início da partida houve tempo para uma sentida homenagem à antiga estrela da NBA, Kobe Bryant, que morreu num acidente de helicóptero.