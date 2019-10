"Somos pobres mas somos honestos": o que levou Ricardinho a assinar pelo Benfica foi... uma bofetada

Foi uma bofetada que decidiu o rumo da carreira de um dos astros do futsal nacional e internacional, Ricardinho. Depois de ter apertado a mão a um dirigente do Benfica e ter 'selado' um acordo de cavalheiros com as águias, um dirigente do Freixieiro tentou conquistar o, na altura, jovem craque, com uma mala cheia de dinheiro."Eram 5 ou 10 mil euros. Jogava num grande clube do Porto, perto de casa", disse Ricardinho.Mas foi a mãe de Ricardinho que lhe deu uma lição. Perante o dirigente do Freixieiro, a mãe do craque português disferiu-lhe uma bofetada e garantiu: "somos pobres mas somos honestos. Deste a palavra ao Benfica, não foi? Então vais para lá", contou Ricardinho em entrevista ao canal da Movistar.