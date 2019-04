Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting garante presença na final da Liga dos Campeões de futsal

Leões vencem Inter Movistar, de Ricardinho, e procuram primeiro título europeu.

Por Rafael Godinho | 09:40

O Sporting garantiu a presença na final da Liga dos Campeões de futsal pelo terceiro ano consecutivo depois de ter vencido os bicampeões europeus do Inter Movistar por 5-3. Os leões defrontam este domingo (15h00) o Kairat Almaty, equipa anfitriã que venceu na outra meia-final o Barcelona por 5-2.



No Cazaquistão, a equipa de Nuno Dias conseguiu uma pequena vingança frente à equipa de Ricardinho. Nas últimas duas edições da competição, os leões perderam na final frente ao emblema de Madrid.



O Inter Movistar até marcou primeiro através de um autogolo de Pedro Cary, mas Deo restabeleceu o empate antes do intervalo. Na segunda parte foi a vez de aparecer o brasileiro Dieguinho a dar espetáculo, ao apontar um hat trick.



"É uma felicidade sem tamanho ter conseguido fazer três golos. Mas o mais importante é a vitória da equipa e o espírito da equipa. Estou aqui há três anos e não tinha visto ainda um jogo igual ao que fizemos hoje [ontem]", disse o pivô.



A jogar com guarda-redes avançado, os espanhóis ainda fizeram o 4-2 por Bebé, mas Cardinal voltou a colocar uma vantagem de três golos. Já perto do fim, Gadeia reduziu.



Para a final, o técnico leonino Nuno Dias deixou uma garantia: "Vamos ter entrega, cooperação, garra e vontade. Tudo se vai manter igual."