Street Dance: Portugueses rumo ao Mundial

Portugal integrou pelo terceiro ano consecutivo o lote de países escolhidos para fazer parte do Red Bull Dance Your Style. Esta competição de danças urbanas (Street Dance) apresenta características inovadoras, oferecendo aos participantes uma liberdade criativa quase ilimitada. Exemplo disso é o facto de não serem impostos estilos de dança. Na pista de dança, o que é importante é estar à altura do ritmo da música e isso pode significar uma incursão pelo hip hop, house, popping ou locking.













Sílvio Ferreira, que venceu a final nacional de 2021, integra também a equipa portuguesa que irá disputar a final mundial. O bailarino de Barcelos é claro na sua ambição: “Passou um ano e sinto que tenho a preparação certa para sonhar com o título mundial”.



A arena da final nacional foi montada num espaço comercial da Amadora e reuniu os 16 finalistas. Ao longo de sucessivas batalhas, a decisão de quem avançava foi entregue precisamente ao público. A final colocou frente a frente os bailarinos Kate e Viegas.