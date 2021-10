Surfista havaiano Joshua Moniz sofre queda em Peniche

O havaiano Joshua Moniz sofreu esta quinta-feira uma queda quando surfava na praia dos Supertubos, em Peniche, e foi transportado de helicóptero para o hospital, disseram à Lusa fontes dos bombeiros e da Capitania de Peniche.

"O surfista estava a fazer surf, caiu e bateu com a cabeça no fundo", afirmou o comandante dos bombeiros de Peniche, José António Rodrigues, em declarações à agência Lusa.

O comandante da Capitania de Peniche, Artur Simas Silva, confirmou tratar-se do havaiano Joshua Moniz.

O comandante dos bombeiros de Peniche adiantou ainda que, "apesar de não correr perigo de vida, suspeita-se que a vítima possa ter lesões na cervical, por isso foi transportado por um helicóptero" do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Joshua Moniz, de 25 anos, que ocupa o 47.º lugar do 'ranking' do circuito de qualificação, foi eliminado na primeira ronda da segunda etapa do Challenger Series da Liga Mundial de Surf (WSL), na Ericeira, no domingo, num 'heat' em que participou o português Vasco Ribeiro.