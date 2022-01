Tenista Djokovic recebe ordem de deportação da Austrália

O tenista Novak Djokovic vai ser deportado da Austrália depois das autoridades terem revogado o passaporte do atleta.A informação é avançada pela Reuters, que cita uma fonte próxima do Open da Austrália.O tenista está, no entanto, a tentar impedir a deportação.O tenista sérvio, líder do ranking mundial ATP, viu esta quarta-feira travada a sua entrada na Austrália, alegadamente por problemas burocráticos com o visto com o qual se apresentou no aeroporto de Melbourne.

Djokovic, que viajou para disputar o Open da Austrália, beneficiando de uma exceção médica que o isenta da obrigação de estar vacinado contra a covid-19, está retido na capital, supostamente pelo facto do tipo de visto solicitado não contemplar isenções médicas.