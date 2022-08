A equipa da Glassdrive dominou este domingo por completo a 9ª etapa da Volta a Portugal com três ciclistas a ocuparem o pódio no alto da Srª da Graça, em Mondim de Basto. António Carvalho, Frederico Figueiredo e Mauricio Moreira só não cortaram a meta abraçados porque as forças já escasseavam e a rampa era íngreme.









