Van der Poel abandona Mundial de ciclismo após ser detido por agressão a duas crianças

Mathieu van der Poel, um dos principais favoritos a vencer a prova de fundo de elites foi detido na madrugada de sexta-feira para sábado por ter alegadamente agredido duas duas meninas de 13 e 14 anos,

que surgiram à porta do quarto de hotel onde o ciclista holandês da Alpecin–Deceuninck estava hospedado antes da principal prova do Mundial.

De acordo com o 'Sporza', van der Poel terá sido incomodado por um grupo de crianças que brincavam no corredor do hotel e batiam de porta em porta, com o ciclista holandês a acabar por magoar uma das crianças quando tentou agarrá-la. A mesma fonte acrescenta ainda que van der Poel foi detido e levado para uma esquadra, onde acabou por estar cerca de duas horas a prestar declarações.A verdade é que van der Poel ainda alinhou na corrida de hoje, mas acabou por ser o primeiro desistente quando estavam apenas decorridos 30 dos perto de 270 quilómetros da competição.Segundo os meios de comunicação australianos, van der Poel vai ser presente a tribunal na terça-feira e poderá ficar retido na Austrália até dia 23 de outubro, algo que se acontecer significará praticamente o fim da sua temporada.Todo este episódio provocou enorme alvoroço na Holanda - apesar da prova decorrer de madrugada- , pois os muitos adeptos do ciclismo esperavam um grande resultado da sua estrela e de imediato surgiram muitas críticas ao seu comportamento, mas também aos dos responsáveis da seleção que, aparentemente, não surgiram em cena de modo a proteger o ciclista.A imprensa australiana avança com a ideia de que o pedido de desculpas do corredor poderá funcionar como atenuante junto das autoridades judiciais.