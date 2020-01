Portugueses juntam-se no Dakar para homenagear Paulo 'Speedy' Gonçalves

pós uma queda durante a 7ª etapa da prova Rali Dakar, na Arábia Saudita.

O motociclista, que sofreu uma queda ao quilómetro 276, ainda foi reanimado no local e transportado através de helicóptero para o hospital de Layla, onde acabou por ser declarado o óbito.



Perfil

Paulo Gonçalves nasceu a 05 de fevereiro de 1979, em Esposende. Ganhou o gosto pelas motas na oficina do pai. Após títulos nacionais no motocrosse e no supercrosse, triunfou também no enduro.



A oportunidade para dedicar-se às grandes maratonas surgiu em 2006, quando Lisboa recebeu a partida do Dakar.



Além da velocidade que lhe valeu a alcunha de ‘Speedy’ Gonçalves, mostrou tenacidade e enorme capacidade de resistência aos contratempos, que o levaram a vencer uma etapa do Dakar pela primeira vez em 2011 e a ser 2º na geral final em 2015. Em 2013 tinha sido campeão mundial de ralis de cross-country.

Dois portugueses da Team Mini X-Raid juntaram grande parte da comitiva lusa envolvida no Dakar, tanto na categoria de carros como motos e utv, para uma sentida homenagem a Paulo 'Speedy' Gonçalves.O grupo juntou-se para um minuto de silêncio em memória do piloto português que morreu este domingo a