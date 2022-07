Jonas Vingegaard (Jumbo) passou esta quinta-feira com distinção o 1º teste no Tour com a camisola amarela: não perdeu tempo para o favorito Tadej Pogacar (UAE) na montanhosa 12ª etapa (165,1 km), que começou em Briançon, passou nos altos do Galibier (2642 metros) e Croix-de-Fer (2067 m) e terminou no mítico Alpe’Duez (1808 m), onde Joaquim Agostinho venceu faz esta sexta-feira 43 anos.









