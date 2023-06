Ausente desde 2018, o regresso do Algarve ao percurso da Volta a Portugal é a grande novidade da 84.ª edição, que se disputa de 9 a 20 de agosto. Ao longo de dez etapas, antecedidas de um prólogo, os ciclistas de 19 equipas (nove portuguesas e dez estrangeiras) irão percorrer um total de 1598,6 km.





A subida à Torre, na serra da Estrela (5.ª etapa), será a principal dificuldade, numa prova com 31 contagens de montanha: uma de categoria especial; cinco de 1.ª categoria; duas de 2.ª; 15 de 3.ª; e oito de 4.ª. Ao contrário do que estava previsto, o contrarrelógio final, em Viana do Castelo, vai terminar no Alto de Santa Luzia.